Direksiyon Başında Uyuduğu İddia Edilen Sürücü Kaza Yaptı

Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde direksiyon başında uyuduğu iddia edilen tır şoförü yoldan çıkarak kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salihli
istikametinden Alaşehir istikametine seyir halindeki İ.B. (24) idaresindeki 15 AAC 581 plakalı yem yüklü tır, Akkeçili mevkisinde yoldan çıktıktan sonra refüje çarparak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede tır şoförü İ.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sabaha karşı meydana gelen kazada tır şoförünün direksiyon başında uyuduğu iddia edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Alaşehir,Manisa
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:30