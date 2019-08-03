Haberler» Dünya» Haber

Direksiyon başında uyuyakalan sürücü otobüs durağına daldı

ABD'de direksiyon başında uyuyakalan sürücü anayoldan çıkıp, kaldırımda bulunan otobüs durağına daldı.

03.08.2019 11:49 Direksiyon başında uyuyakalan sürücü otobüs durağına daldı
ABD'de direksiyon başında uyuyakalan sürücü anayoldan çıkıp, kaldırımda bulunan otobüs durağına daldı. Otobüs durağıyla birlikte sürüklenen otomobil bir süre sonra durabildi. O anları trafik kamerası kaydetti.
Olay, Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde meydana geldi. Trafik kamerasına yansıyan görüntülerde, trafikteki bir sürücünün uyuyakalması sonucu, otomobilin kontrolünü kaybedip kaldırımda bulunan otobüs durağına çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle yerinden ayrılan durak ise bir işletmenin camlarının kırılmasına neden oldu. Aracın içinde 2 kişi olduğu belirtilirken, kazayı gören tanıkların ifadesine göre şoförün uyukladığı bildirildi. Otobüs durağının o sırada boş olması büyük bir facianın önüne geçerken, sürücü ve yanındaki yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
13:40   Trump destekçisi, 'Trump karşıtı' yaşlı adama saldırdı
13:36   Trump'tan INF'ye alternatif çağrısı: Rusya ve Çin ile yeni nükleer anlaşma yapılmalı
13:20   Esper: Asya'da ABD orta menzilli füzelerinin yerleştirilmesinden yanayım
13:15   Trump destekçisi, 'Trump karşıtı' yaşlı adama saldırdı
12:33   Trump: Yeni nükleer füze anlaşmasına Rusya'nın yanı sıra Çin de dahil olmalı
12:21   ABD ve Taliban barış görüşmelerinin 'en kritik turu' için sekizinci kez masada
12:21   ABD'den Rusya'ya yeni Skripal yaptırımları: Şirketlerin kredi, finans ve teknik desteği azalıyor