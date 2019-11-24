Haberler » Güncel » DİREKSİYON BAŞINDA UYUYAN SÜRÜCÜ DOLMABAHÇE SARAYI'NIN DUVARINA ÇARPIYORDU - Haber

DİREKSİYON BAŞINDA UYUYAN SÜRÜCÜ DOLMABAHÇE SARAYI'NIN DUVARINA ÇARPIYORDU

BEŞİKTAŞ'ta direksiyon başında uyuyakaldığı bildirilen sürücü, Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu.

24.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:00DİREKSİYON BAŞINDA UYUYAN SÜRÜCÜ DOLMABAHÇE SARAYI'NIN DUVARINA ÇARPIYORDU
BEŞİKTAŞ'ta direksiyon başında uyuyakaldığı bildirilen sürücü, Dolmabahçe Sarayı'nın duvarına çarpıyordu. Otomobil saraydaki Camlı 'ün dış duvarındaki sütunlara çarpmadan, yoldaki basamaklara çarparak durdu.

Kaza, Dolmabahçe Caddesi üzerinde 07.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ABP 873 plakalı otomobille yönüne ilerleyen Suriye uyruklu sürücü, direksiyon başında uyuyakaldı. Kontrolden çıkan otomobil, Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısının ilerisinde yaya yoluna girdi.  Camlı Köşk'ün dış duvarındaki sütunlara çarpmayan otomobil, tretuvarın üstüne çıktı ve yaya yolundaki basamaklara çarparak durabildi.

Kazayı görerek yardıma koşan Murat Şahin "Yoldan geçiyorduk, kazayı gördük ilerden dönerek geri geldik. Polisler geldi, onları durdurduk. Olaya müdahale ettiler. Şoför 'uyuyakaldım ben' dedi. Tek başınaymış. Kazada yaralanan yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Otomobilden genel ve yakın detaylar

-Caddeden detay görüntü

-Otomobil sürücüsünden detay görüntü

-Dolmabahçe sarayından detay görüntü

-Vatandaşlardan detay görüntü

-Murat Şahin ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar


- İstanbul

Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, Köşk, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:41 Yapımına kızı için başladığı bebeklere Amerika'dan sipariş alıyor
10:41 Uludağ'da kaybolan dağcı ağaç yapraklarını emerek hayatta kaldı
10:40 Berber çırağına ilişki teklifi iddiasıyla şikayetçi oldular
10:40 Ögretmenler yemek hazırladı, öğrenciler oyladı
10:40 Tel Aviv'de yüzlerce protestocu Netanyahu'nun istifasını istedi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:56 İstanbullular dikkat! Meteoroloji 2 bölgeyi saat verip uyardı
09:47 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını yazan Rahmi Turan'dan itiraf: Kendimi affetmiyorum
09:40 Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
24.11.2019 10:41:57