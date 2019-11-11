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Direksiyon başında uyuyan sürücü, otomobiliyle şarampole uçtu

Kastamonu-Taşköprü karayolu Hatip köyü mevkisinde direksiyon başında uyuduğu iddia edilen sürücü, otomobiliyle birlikte şarampole uçtu.

11.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:13Direksiyon başında uyuyan sürücü, otomobiliyle şarampole uçtu
Kastamonu- karayolu Hatip köyü mevkisinde direksiyon başında uyuduğu iddia edilen sürücü, otomobiliyle birlikte şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hatip köyü mevkisinde 53 yaşındaki Kadir Şimşir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddialara göre sürücüsünün direksiyon başında uyuması üzerine direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yoldan çıktı. Şarampolde taklalar atan otomobilde sıkışan Şimşir, çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Şimşir, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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