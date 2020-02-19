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Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç böyle takla attı

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin takla attığı anlar bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

19.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:33Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç böyle takla attı
'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin takla attığı anlar bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ilçesine bağlı Germir Mahallesi Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 34 PC 6169 plakalı otomobilin sürücüsü Murat A. önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Murat A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PC 6169 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak ters döndü.

Meydana gelen kaza bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ters dönen otomobilde bulunan yaralı Murat A.'nın yardımına ilk olarak benzin istasyonundaki görevliler koştu. Yapılan ihbarın sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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