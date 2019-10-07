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Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Gaziantep-Kilis karayolunda direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet devrilirken meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

07.10.2019 12:54Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
Gaziantep- Kilis karayolunda direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet devrilirken meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Kilis yolu Zeytinli Kavşağı yakınlarında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Ç. idaresindeki kamyonet direksiyon hakimiyeti kaybolunca savrularak devrildi. Yaşanan kaza sonucu sürücü Ahmet Ç. ile kamyonette bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine intikal eden sağlık görevlilerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ahmet Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Ç.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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