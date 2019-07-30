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Direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs şarampole devrildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs şarampole devrildi.

30.07.2019 17:04 Direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs şarampole devrildi
Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi ile Yahyalı ilçesi arasında bulunan Kocahacılı mevkiinde meydana gelen kazada İ.G.'nin kullandığı 38 NU 235 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda şarampole devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan İ.G. olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza yerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından kaza ile ilgili işlem başlattı. - KAYSERİ

Yahyalı, Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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