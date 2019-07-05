05.07.2019 12:44
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ters döndü

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil ters döndü

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Dere Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 38 ZN 413 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarparak ters döndü. Meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
kocasinan, erkilet, kayseri, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:59   Düğünlerde bekçiler de görev alacak
14:59   Hırsızlık çetesi hırsızlık yaparak aldıkları villada yakalandı
14:59   Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı
14:54   Devrekli Uzman Çavuş Öztaşçı feci kazada hayatını kaybetti
14:47   Otostopçuları gasp eden zanlılar yakalandı
14:47   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'da meydana gelen patlama ile ilgili: "Aracın içerisinde bomba...
14:45   Reyhanlı'da araçta patlama meydana geldi