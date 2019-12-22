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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

22.12.2019 00:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:30 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut Lisesi-Çakırözü köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut Lisesinden Çakırözü köyü istikametine doğru seyir halinde bulunan Mustafa S. yönetimindeki 20 HA 439 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Meydana gelen kazada Mustafa S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların emniyet güçleri ve 112 Acil Servis ekiplerine vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralı Mustafa S.'yi Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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