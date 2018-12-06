Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Tepeye Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:30



06 Aralık 2018 Perşembe 15:30

Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tepeye çarparken meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Çınaz köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H. idaresindeki 23 KC 388 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkara tepeye çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Ayten H. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ