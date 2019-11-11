Haberler » 3. Sayfa » Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi takla attı: 2 yaralı - Haber

Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi takla attı: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi takla attı: 2 yaralıİSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi yol kenarındaki duvara çarparak takla attı.

11.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:56Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi takla attı: 2 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi takla attı: 2 yaralı
İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi yol kenarındaki duvara çarparak takla attı. Kazada sürücü ve takside bulunan bir kadın yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi Ortaköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TCB 43 plakalı ticari taksi İsmet Kurt, Baltalimanı sahilden Beşiktaş'a götürmek için bir kadın yolcu aldı. Daha sonra Muallim Naci Caddesi üzerinden Ortaköy istikametine seyir etmekte olan Kurt'u, iddiaya göre yol sollama yapan başka bir araç sıkıştırdı. Arabadan kaçmak isteyen Kurt, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki demir bariyerler ve duvara çarparak takla attı.
Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü İsmet Kurt ve kadın yolcu ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Takla atan ticari taksi de olay yerine gelen çekici tarafından yoldan kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
"İkisi de hastaneye kaldırıldı"
Kazaya ilişkin bilgi veren Mehmet Keyifli, "Sürücü seyir halindeyken bir araba sıkıştırmış. O esnada takside yolcu da varmış. Sürücü de sağa kırınca yol kenarındaki bariyerlere çarpınca araba takla atmış. Şoför ve yolcunun durumu iyi. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Şoförün
kolunda biraz sıyrık vardı. Başka da bir şey yoktu" dedi.

İstanbul Beşiktaş, Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:42 Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı
17:36 Karadeniz sahil yolunda boya yüklü tır devrildi
17:32 İzmit'te arkadaşlarıyla sohbet eden şahsı öldüren zanlı tutuklandı
17:30 Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü
17:35 Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
13:48 Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
23:28 Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:01:15