14.06.2019 13:41
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, soğuk hava deposuna daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, soğuk hava deposuna daldı

Bursa'da direksiyon hakimiyeti kaybeden tır sürücüsü iş yerinin bahçesine girdi.

Bursa'da direksiyon hakimiyeti kaybeden tır sürücüsü iş yerinin bahçesine girdi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Ankara - Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa istikametine doğru seyir halinde olan Kadir K. yönetimindeki 16 DD 168 plakalı tır, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak savrulan tır, yol kenarında bulunan soğuk hava deposunun bahçesinde daldı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza sonrası hafif yaralanan tır şoförü Kadir K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa

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