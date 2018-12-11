11 Aralık 2018, 11:07
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Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Tır Yan Yattı

Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Tır Yan Yattı

Kayseri’de direksiyon hakimiyeti kaybolan tırın yan yatması sonucunda bir kişi yaralandı.

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan tırın yan yatması sonucunda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Pınarbaşı yolunda meydana gelen trafik kazasında 47 PJ 998 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Meydana gelen kaza nedeniyle Kayseri-Pınarbaşı yolu bir süre trafiğe kapatılırken, yaralı sürücü 112 ekipleri tarafından Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
11 Aralık 2018 Salı 11:07



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