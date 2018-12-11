Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Tır Yan Yattı

11 Aralık 2018 Salı 11:07



11 Aralık 2018 Salı 11:07

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan tırın yan yatması sonucunda bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri-Pınarbaşı yolunda meydana gelen trafik kazasında 47 PJ 998 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Meydana gelen kaza nedeniyle Kayseri-Pınarbaşı yolu bir süre trafiğe kapatılırken, yaralı sürücü 112 ekipleri tarafından Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ