29.06.2019 21:32
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Gürbaşak Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Kılıç idaresindeki 27 N 2576 plakalı traktör, Gürbasak Mahallesinden Köseler Mahallesine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, devrilen traktörün altında kalan sürücü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Direksiyon hakimiyetini kaybetti, devrilen traktörün altında kalarak can verdi
Kaynak: İHA
Birecik , Şanlıurfa , 3. Sayfa

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