Direksiyon hakimiyetini kaybetti, evin duvarına çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, evin duvarına çarparak durabildi Bilecik'te seyir haline geçtikten saniyeler sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün kullandığı araç bir evin duvarına çarparak durabildi.
16.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:21
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, evin duvarına çarparak durabildi
BİLECİK - Bilecik 'te seyir haline geçtikten saniyeler sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün kullandığı araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Aracın kapı ve camları açılamayınca yaralı sürücü dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak üzerindeki kayınvalidesine ziyarete gelen Güler Işık ziyaret sonrası 26 BV 602 plakalı aracına binerek evine dönmek için hareket etti. Araç 10 metre ilerledikten sonra sürücü henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybedince yandaki evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü araç içinde baygınlık geçirdi, kapı ve camlar açılamayınca olay yerine iftariye ekipleri çağrıldı. Ekipler adresi bulamayınca yaralı kadın dakikalarca araç içinde mahsur kaldı. Sonunda polisler aracın kapısını açmayı başarırken, yaralı kadın acı çığlıkları içerisinde ambulansa bindirildi. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar, evin duvarından da yıkılma meydana geldi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
BİLECİK - Bilecik 'te seyir haline geçtikten saniyeler sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün kullandığı araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Aracın kapı ve camları açılamayınca yaralı sürücü dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak üzerindeki kayınvalidesine ziyarete gelen Güler Işık ziyaret sonrası 26 BV 602 plakalı aracına binerek evine dönmek için hareket etti. Araç 10 metre ilerledikten sonra sürücü henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybedince yandaki evin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü araç içinde baygınlık geçirdi, kapı ve camlar açılamayınca olay yerine iftariye ekipleri çağrıldı. Ekipler adresi bulamayınca yaralı kadın dakikalarca araç içinde mahsur kaldı. Sonunda polisler aracın kapısını açmayı başarırken, yaralı kadın acı çığlıkları içerisinde ambulansa bindirildi. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar, evin duvarından da yıkılma meydana geldi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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