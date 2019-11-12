Haberler » Güncel » Direksiyon sende kontrol bende projesi için imza atıldı - Haber

Direksiyon sende kontrol bende projesi için imza atıldı

İlkokul öğrencilerinde trafik bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilecek olan "Direksiyon sende kontrol bende" projesi için imzalar atıldı.

12.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:41Direksiyon sende kontrol bende projesi için imza atıldı
İlkokul öğrencilerinde trafik bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilecek olan "Direksiyon sende kontrol bende" projesi için imzalar atıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin de paydaşlar arasında yer aldığı projenin sonunda öğrencilerle anket yapılarak servis araçlarının ne kadar güvenli olduğunu tespit edilecek.

Toplumda trafik kültürü ve bilincinin artırılması; sürücü, yolcu ve yayalara trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırılarak trafiğin bir yaşam bilinci olduğunun benimsetilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan "Direksiyon sende kontrol bende" projesi için imzalar atıldı. Proje kapsamında trafik bilincinin çocuk yaşlarda oluşturulması için ilkokul öğrencilerine; emniyet kemeri, yay geçidi, ışıklı trafik işaretleri, cep telefonu kullanımı, teorik ve uygulamalı temel trafik kuralları öğretilecek. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası paydaşlığında gerçekleştirilecek proje 12 Kasım-10 Mayıs günleri arasında uygulanacak. 22 hafta süresince haftada 4 saat sürecek eğitimlerde 2 bin 600 öğrenci, 175 servis şoförü ve rehber personeli eğitim görecek.

"Güvenli servis kazasız gelecek"

"Güvenli servis kazasız gelecek" sloganıyla uygulamaya konacak olan proje sonucunda; öğrencilerin trafik kültürü konusunda bilinçlenmesi, sorumluluk ve farkındalık oluşması, servis şoförlerinde trafik ve servis güvenliği bilincinin oluşması bekleniyor.

Eğitim sonunda okul servisi kullanan öğrencilere yönelik anket uygulaması yapılarak okul servis araçlarının ne kadar güvenli olduğunu tespit edilecek. Gerekli görülen konularda servis şoförlerine eğitim verilecek.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Fehmi Erdem projenin hayata geçirilmesi adına hazırlanan protokolü imzaladı. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20 Eskişehir'de silahlı kavga şüphelisi polise ateş açıp kaçarken yakalandı
14:20 Kadınlara zeka oyunu öğreterek Türkiye 3'üncüsü oldu
14:20 ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yüksel, global yönetime transfer oldu
14:20 Pozantı'da öğrencilere kırtasiye ve ayakkabı yardımı yapıldı
14:19 /havadan fotoğraf/  Tuzla'da fabrikada yangın
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:10 Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a bir tavsiyem olacak" dedi, parti grubunda alkış tufanı koptu
14:07 Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı
13:46 Terörist Fetullah Gülen'in talimatını diğer üyelere ileten HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na hapis cezası
13:35 700 milyon dolarlık kritik infazda önemli gelişme: Öldürülen Uygurlu'nun kullandığı araba diplomatik plakalı çıktı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:21:37