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Direksiyon ve trafik eğitmeninden yayalara uyarı Açıklaması

Direksiyon ve Trafik Eğitmeni Esin Büyükkürkçü, trafikteki yayalara uyarılarda bulunarak, "Yayalar geçiş hakkı kendilerinde diye yola atlamasınlar.

04.08.2019 11:51 Direksiyon ve trafik eğitmeninden yayalara uyarı Açıklaması
Direksiyon ve Trafik Eğitmeni Esin Büyükkürkçü, trafikteki yayalara uyarılarda bulunarak, "Yayalar geçiş hakkı kendilerinde diye yola atlamasınlar. Önce araçların durabilme mesafesini kafalarından ölçsünler ve bilinçli geçsinler" dedi.

Direksiyon ve Trafik Eğitmeni Esin Büyükkürkçü, şehir içindeki trafiğin yoğun olduğunu hatırlatarak, yayalara trafik konusunda uyarılarda bulundu. Şoförlerin her zaman yayalara saygı göstermesi gerektiğini dile getiren Büyükkürkçü, bazı yayaların geçiş üstünlüğü var diye kendilerini yola attığını belirtti.

Esin Büyükkürkçü, "Işık olmayan yerlerde yayalara saygı göstererek, duruyoruz. Yeni çıkan kanunla beraber yayalara geçiş üstünlüğü verildi ama yayalar bunu tam olarak bilmiyor. Işıkların ve görevlilerin olmadığı yerlerde geçiş hakkı yayalara ait ama bazı yayalar geçiş üstünlüğü kendilerinde diye yola atlıyorlar. Bu tür durumlarda, duruş mesafemizin olmadığı yerlerde duramıyoruz. Yayalar geçiş hakkı kendilerinde diye yola atlamasınlar. Önce araçların durabilme mesafesini kafalarından ölçsünler ve bilinçli geçsinler" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Yayalar, Güncel

Kaynak: İHA

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