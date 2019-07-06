06.07.2019 00:46
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Direksiyonda baygınlık geçirince polis kontrol noktasına sığındı

Direksiyonda baygınlık geçirince polis kontrol noktasına sığındıZONGULDAK - Zonguldak'ta bir tır sürücüsü, direksiyonda baygınlık geçirince yakınındaki polis kontrol noktasında durarak yardım istedi.

Direksiyonda baygınlık geçirince polis kontrol noktasına sığındı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir tır sürücüsü, direksiyonda baygınlık geçirince yakınındaki polis kontrol noktasında durarak yardım istedi. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre kullandığı tır ile seyir halinde olan 43 yaşındaki Ahmet Ö., sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi. Seyir halindeki sürücü şehrin girişinde bulunan polis kontrol noktasını fark ederek aracını durdurdu. Burada görevli polislere rahatsızlandığını söyleyerek yardım isteyen sürücünün imdadına polis ekipleri yetişti.
Polislerin yardım ettiği sürücü olay yerine çağrılan ambulansa taşındı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ahmet Ö., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç ise polis kontrol noktasının yakınına park edildi.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Direksiyonda baygınlık geçirince polis kontrol noktasına sığındı
Kaynak: İHA
Zonguldak, Polis, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
01:12   Ayvalık'ta 45 Afganistan uyruklu göçmen Sahil Güvenlik'ten kaçamadı
01:07   Lüks otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
01:01   18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
00:53   Şişli'de metrobüs kazası: 2 yaralı
00:51   Yol verme kavgasında silahla ölüme neden olan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
00:48   Adana'da soba faciası: 2 ölü
00:46   Direksiyonda baygınlık geçirince polis kontrol noktasına sığındı