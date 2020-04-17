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Direksiyonda cep telefonu ile konuşmaya 25 bin TL. ceza

Balıkesir'de jandarma ekipleri araç kullanırken telefon ile görüşen sürücülere ceza uyguladı.

17.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:13
Direksiyonda cep telefonu ile konuşmaya 25 bin TL. ceza
Balıkesir 'de jandarma ekipleri araç kullanırken telefon ile görüşen sürücülere ceza uyguladı. Jandarma ekipleri ayrıca kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza yağdırdı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, oluşabilecek kazaların azaltılarak can ve mal ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla; Türkiye ve Balıkesir ili genelinde "Kırmızı Işık ve Cep Telefonu Kullanımına" yönelik özel denetim faaliyeti icra edildi. Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 72 araca 25 bin 445 TL idari para cezası uygulanarak 7 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa
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