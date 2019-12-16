Direksiyonda fenalaşan sürücü, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi

Antalya'da sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otomobil Açık Öğretim bürosuna girdi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobilden sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanan 3 kişiden açık öğretim bürosu çalışanı Aslı Orak (37), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların da kimlikleri belirlendi. Yaralıların açık öğretim bürosu çalışanı İlknur Çilik (41) ile kaza anında yoldan geçen Mehmet Ogün Ekşi olduğu belirtildi. Çilik ve Ekşi'nin tedavileri sürerken, Aslı Orak'ın cenazesi morgdaki işlemlerinin ardından ikindi vakti Antalya'da toprağa verilecek.Diğer yandan hakkında 'kent trafiğini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmak' suçlarından işlem yapılan araç sürücüsü Ender T., adliyeye sevk edildi.