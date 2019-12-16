Haberler » 3. Sayfa » Direksiyonda fenalaşan sürücü, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi - Haberler

Direksiyonda fenalaşan sürücü, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin kullandığı otomobil, Açık Öğretim bürosuna girdi. Dehşete düşüren kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

16.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:44

'da sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otomobil Açık Öğretim bürosuna girdi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobilden sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanan 3 kişiden açık öğretim bürosu çalışanı Aslı Orak (37), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların da kimlikleri belirlendi. Yaralıların açık öğretim bürosu çalışanı İlknur Çilik (41) ile kaza anında yoldan geçen Mehmet Ogün Ekşi olduğu belirtildi. Çilik ve Ekşi'nin tedavileri sürerken, Aslı Orak'ın cenazesi morgdaki işlemlerinin ardından ikindi vakti Antalya'da toprağa verilecek.Diğer yandan hakkında 'kent trafiğini tehlikeye sokmak ve alkollü araç kullanmak' suçlarından işlem yapılan araç sürücüsü Ender T., adliyeye sevk edildi.

Direksiyonda fenalaşan sürücü, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi

Antalya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
EROL MEHMET YILDIZ:Bu kadar süratli giden biri fenalaşmış olamaz. Fenalaşan biri bayıldığında araba yavaşlar.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
...:Kızcağız resmen ölümü için çıkmış:( Allah rahmet eylesin :( kaçmaya fırsatları olmamış
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
AĞIR CEZALAR GELMELİ.:Allah rahmet eylesin. şoför Alkol kullandıysa ve ömür boyu hapis verilmezse bir daha kullanır bir kişiyi daha öldürür. içtikten sonra herşeyi yapabilir.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
GERÇEK TOSUN PAŞA BENİM:Açıktan mı almış ehliyeti. .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
DR:Çarptıktan sonra fenalaşmış olmasın. . .
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:14 Fatsa ve Ünye'de esrar operasyonları: 2 tutuklama - Haberler
16:14 Otomobil açıköğretim ofisine daldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
16:11 Denizli'de yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
16:09 Hatay'da 34 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
16:07 Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı - Haberler
15:44 Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi - Haberler
15:40 HDP'li vekillerin binaya geldiğini gören acılı anneler, sinir krizi geçirdi - Haberler
15:08 Vatandaşlar, ağaçlara "Beni, kurtarın" yazısı asarak orman tahribatına tepki gösterdi - Haberler
14:48 "Gebereceksin" yazısını yazan şüpheli yakalandı! Komşusunu korkutmak istemiş - Haberler
14:43 Direksiyonda fenalaşan sürücü, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi - Haberler
16.12.2019 16:21:21