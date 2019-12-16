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Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (3)

TOPRAĞA VERİLDİAntalya'da, direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan Aslı Orak (37) için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

16.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:08Direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

'da, direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobilinin, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan Aslı Orak (37) için Uncalı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Orak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Ali Orak'ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü. Orak'ın yakını olduğu belirtilen kadın ise "Meleğim benim" diyerek, tabuta sarıldı. Aslı Orak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Boynuzlukuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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