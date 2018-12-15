Direksiyonda Uyuyunca Fındık Bahçesine Girdi

Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde direksiyon başında uyuyan otomobil sürücüsü, fındık bahçesine girerek kaza yaptı.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca'nın Ayazlı mevkisinde 54 HH 470 plakalı otomobiliyle ilerleyen Halil Kılıç
(45), bir anda direksiyon başında uyuyakalması sonucu fındık bahçesine girerek kaza yaptı.
Fındık ağaçlarını devirerek bahçede ilerleyen Kılıç, kazanın ardından uyanarak aracını durdurdu.
Bahçede saplanan aracını traktör yardımıyla çıkaran Kılıç, yaptığı açıklamada, "Eve gidiyordum, dalmışım öyle. Olanlar oldu. Aracı şimdi sanayiye götürüyoruz." dedi.
Düzce,Akçakoca
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:22