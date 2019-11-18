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Direksiyonu küçük çocuğuna veren anne 130 km hız yaptı

Direksiyonu küçük çocuğuna veren anne 130 km hız yaptıRusya, (DHA) ? Rusya'da bir anne, yaşı küçük oğluna araba kullandırarak tepki topladı.

18.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:08
Direksiyonu küçük çocuğuna veren anne 130 km hız yaptı
, (DHA) ? Rusya'da bir anne, yaşı küçük oğluna araba kullandırarak tepki topladı. Görüntülerde direksiyonu tutan küçük çocuğun 130 km hız yaptığı görülüyor.
Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde bir anne, otoyolda çocuğunu kucağına alarak direksiyonu onun kontrolüne verdi. Kamerayı aracın hız göstergesine yakınlaştıran anne, çocuğun direksiyonu tuttuğu anları saniye saniye kaydetti. Olayın görüntülerini sosyal medyada yayınlayan anne Agina Altınbaeva gelen tepkilere, 'Sizin kötü yorumlarınıza ihtiyacım yok. Hayatıma sizlerin yorumları olmadan da devam ediyorum. Yargılamaya hakkınız yok' diye cevap verdi.
Direksiyonu küçük çocuğuna veren anne 130 km hız yaptı

Rusya, Anne, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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