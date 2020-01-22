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Direkt nasıl yazılır? TDK'ya göre direk mi, direkt mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını zaman zaman karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi de "direk". Peki, direkt nasıl yazılır? TDK'ya göre direk nasıl yazılır?

22.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:34Direkt nasıl yazılır? TDK'ya göre direk mi, direkt mi?

Direkt kelimesi günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Direk nasıl yazılır? Direkt mi, direk mi? TDK'ya göre direkt kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

DİREKT NASIL YAZILIR? DİREK Mİ, DİREKT Mİ?

Direk nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "direkt" şeklindedir. İki sessiz harfin yan yana gelmesiyle oluşan ses olayı nedeniyle direkt kelimesinin telaffuzu güçleşiyor. TDK'ya göre direk kelimesinin doğru yazılışı direkt şeklindedir.

direk - yanlış

direkt - doğru

DİREKT İLE ÖRNEK CÜMLELER

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Bu hastalık hafa yoluyla değil, direkt temesla bulaşıyor.


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