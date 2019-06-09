Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Van
merkez İpekyolu
ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu İlçesi
Halilağa Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik direğine çıkan kedinin inemediğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye
ekipleri,araç merdivenini dirğe uzayarak kedinin inmesi sağladılar. İtfaiye merdiveninden yavaş yavaş inen kedi bölgeden uzaklaşmasıyla ekipler, normale döndü. - VAN
Kaynak: İHA
Van
, İpekyolu
, İtfaiye
, 3. Sayfa