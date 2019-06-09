09.06.2019 12:13
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- Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

- Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıVAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

- Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik direğine çıkan kedinin inemediğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri,araç merdivenini dirğe uzayarak kedinin inmesi sağladılar. İtfaiye merdiveninden yavaş yavaş inen kedi bölgeden uzaklaşmasıyla ekipler, normale döndü.
(EKİP-ŞAK-Y) - Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA
İpekyolu, Van, İtfaiye, Yerel