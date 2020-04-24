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Direkteki elektrik hattı kısa devre yaptı, sokak gündüz gibi aydınlandı

Direkteki elektrik hattı kısa devre yaptı, sokak gündüz gibi aydınlandıBURDUR'da aydınlatma direğindeki kablolarda meydana gelen kısa devre sonucu oluşan ışık nedeniyle sokak gündüz gibi aydınlandı.

24.04.2020 00:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:43
Direkteki elektrik hattı kısa devre yaptı, sokak gündüz gibi aydınlandı
BURDUR'da aydınlatma direğindeki kablolarda meydana gelen kısa devre sonucu oluşan ışık nedeniyle sokak gündüz gibi aydınlandı.
Burdur'da Şirinevler Mahallesi 20'nci sokakta bir aydınlatma direğindeki kabloda meydana gelen kısa devre sonucu sokak çıkan ışıktan gündüz gibi aydınlandı. Elektrik direğindeki kıvılcımları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine elektrik dağıtım şirketi görevlileri ve itfaiye ekipleri geldi.
Çıkan kıvılcımlarla elektrik direği kararırken, gelen ekipler akımı keserek tehlikenin büyümesini önledi. Yapılan çalışmalar arıza giderilerek, sokağa yeniden elektrik verildi. Direkteki elektrik hattı kısa devre yaptı, sokak gündüz gibi aydınlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şirinevler, İtfaiye, Burdur, Güncel , Haber
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