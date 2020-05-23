'Dirençli sporda maske ani ölümlere neden olabilir'

'Dirençli sporda maske ani ölümlere neden olabilir'FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, "Dirençli spor yaparken maske takılırsa, soluduğunuz havanın bir miktarını geri soluyacağınızdan kandaki karbondioksit düzeyi artacaktır.

23.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:34
'Dirençli sporda maske ani ölümlere neden olabilir'
FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, "Dirençli spor yaparken maske takılırsa, soluduğunuz havanın bir miktarını geri soluyacağınızdan kandaki karbondioksit düzeyi artacaktır. Bu sebeple akciğer problemlerine, akciğerde sönmelere, kalp krizlerine ve hatta ani ölümlere kadar bunun sonu uzayabilir" dedi.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın, egzersizin bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkisi olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) günde yaklaşık 25 dakika hafif-orta düzeyde egzersiz yapılması tavsiyesini hatırlatan Dr. Aydın, "Yeni normalleşme sürecinde havaların ısınmasıyla beraber insanlar dışarı çıkmak istiyorlar. Eğer dışarıda spor yapmayı düşünüyorsanız, mümkün olduğu kadar yalnız ya da evinizi paylaştığınız biriyle çıkmalısınız. Diğer türlü bu kişi komşunuz veya arkadaşınız ise, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek spor yapılırsa, risk minimalize edilmiş olur. Yürüyüşe çıkacaksanız, yan yana ya da çaprazda lokalize olmaya çalışın. Hemen arkanızda bulunacaksa ya da karşıdan gelen bir insanla 6 adım kuralı yani 1,5 metrelik mesafe bırakmakta fayda var. Kişi arkada yürüyüş yapacaksa, sosyal mesafe kuralı 4,5-5 metre, öndeki kişi koşuyorsa 10 metre, bisiklet sürenler için sosyal mesafe kuralı 20 metreye kadar çıkmaktadır" diye konuştu.
'ANİ ÖLÜMLERE KADAR UZAYABİLİR'
Dr. Aydın, evden dışarı çıkıldığında maske kullanımının önemli olduğunu, sadece cerrahi maske önerdiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarının kullandığı profesyonel maskeler ile spor yapmaya çalışmanın ekstra koruyuculuğu olmadığını kaydeden Dr. Aydın, bu durumun aksine performansta nefese karşı direnç oluşturduğunu kaydetti. Dirençli spor yaparken maske kullanılırsa, solunan havanın bir miktarını geri solumaya neden olduğunu ifade eden Dr. Aydın, "İster istemez karbondioksit solumuş oluyoruz. Bu da kişide hafif sersemlik hissine, halsizliğe hatta bayılmalara sebep olabilir. Eğer dirençli spor yaparken maske takılırsa, soluduğunuz havanın bir miktarını geri soluyacağınızdan kandaki karbondioksit düzeyi artacaktır. Bu sebeple akciğer problemlerine, akciğerde sönmelere, kalp krizlerine ve hatta ani ölümlere kadar bunun sonu uzayabilir. Bilinçli spor yapalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım" dedi.
'YOĞUN PERFORMANSLI SPOR TRAVMAYI GETİRİR'
Dr. Aydın, dirençli spor yaparken maske takılmasını önermediklerini kaydederek, "O noktada yalnız olduğunuza emin olun ya da sosyal mesafe kurallarına gerçek anlamda riayet ettiğiniz noktada maskesiz spor yapılmasını tavsiye ediyoruz. Sosyal mesafenize dikkat ettiğiniz takdirde maskesiz sporunuzu yapabilirsiniz. Eğer kalabalık ortamdaysanız, lütfen maskenizi takın. Devir performans yapma devri değil, biz sporu normal bağışıklık sisteminiz için öneriyoruz. Yoğun performanslı sporlar beraberinde travmayı getirir" ifadelerini kullandı. ’Dirençli sporda maske ani ölümlere neden olabilir’

Kaynak: DHA

Etiketler: Aydın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Metiner, Arınç’a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize Haber
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Haber
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü Haber
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola’nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Haberler››Güncel››'Dirençli sporda maske ani ölümlere neden olabilir' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:31: Cizre'de uyuşturucu denetimi - Haber 10:29: Büyükşehir, halk sağlığı için ilçe ilçe geziyor - Haber 10:29: Artvin Valisi Doruk'tan Ramazan Bayramı mesajı - Haber 10:28: Annesini 50 bıçak darbesiyle öldüren üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum - Haber 10:28: TESK Genel Başkanı Palandöken'den Ramazan Bayramı mesajı - Haber 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler 09:38: Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti - Magazin 08:43: 8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı - Haber 01:16: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz - Haber 23:14: "Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu - Haberler