Haberler » Güncel » Dirican: '2020 sağlık yılı olsun' - Haber

Dirican: "2020 sağlık yılı olsun"

Samsun'da hastane çalışanları yaptıkları hediye çekilişi ve sürpriz hediyelerle yeni yılı kutladı.

31.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:50 Dirican:
'da hastane çalışanları yaptıkları hediye çekilişi ve sürpriz hediyelerle yeni yılı kutladı.

Samsun'da VM Medical Park Samsun Hastanesi çalışanları yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi. Yönetim ve personelin katılımıyla yapılan kutlamada neşeli dakikalar yaşandı. Kutlamada çalışanlar kendilerine takdim edilen sürpriz hediyelerle yeni yıl için motive oldu.

Kutlama sırasında 2020 pastasını çocuklara kestiren Başhekim Dr. Adem Dirican, yaptığı konuşmada tüm çalışanların yeni yılını tebrik ederek, "Koca bir yılı daha geride bıraktık. 2009 yılından bu yana sektörümüzdeki büyüme ile birlikte daha da güçlendiğimizi görmenin mutluluğu içinde 2019'u geride bırakıyoruz. Gece gündüz demeden, yılmadan usanmadan yapılan özverili çalışmalar için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm kalbi duygularımla 2020'nin sağlıklı, huzurlu ve birlikte daha da güçleneceğimiz, yeni başarılara imza atacağımız bir yıl olması dileklerimle yeni yılınızı kutluyorum. 2020 sağlık yılı olsun" dedi. - SAMSUN

Medical Park, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:12   İmamoğlu, Kanal İstanbul'a itiraz dilekçesini verdi - Haber
12:08   Başkan Oktay'dan hastanelere yeni yıl ziyareti - Haber
12:08   Başkan Özcan yeni yıl kutlama mesajı yayınladı - Haber
12:08   GGC Başkanı İbrahim Ay'dan 2020 mesajı - Haber
12:07   Yılbaşı, kuruyemişçilerde kuyruk oluşturdu - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
31.12.2019 12:14:42