Diriliş Ertuğrul 128. Bölüm Tanıtım

TRT'nin ilgiyle izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul
'un 12 Aralık
çarşamba akşamı yayınlanan heyecan dolu 127. bölümün ardından gözler 19 Aralık çarşamba akşamı yayınlanacak olan 128. bölüme çevrildi. Dizinin bitimiyle birlikte sosyal medyada diziseverler 'Diriliş Ertuğrul yeni bölüm (128.bölüm) fragmanı yayınlandı mı?' sorusu yanıt buldu. Yayınlanan 128. bölüm fragmanında ise heyecan dorukta... Ertuğrul Bey
gelen suikast mektubundan sonra harekete geçiyor. İşte 19 Aralık Çarşamba
akşamı yayınlanacak olan Diriliş Ertuğrul 128.bölüm fragmanı....
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Çarşamba İlçesi,Diriliş Ertuğrul
14 Aralık 2018 Cuma 09:00