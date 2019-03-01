Diriliş Ertuğrul 138.bölüm Tanıtım

Reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul
137. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne oldu. Sevilen dizide Ertuğrul'un Alıncak'ı gafil avlaması sonrası gözler 138. bölüme çevrildi.
Diriliş Ertuğrul'da bu hafta Kayı obasına düzenlediği baskın ile Osman'ı kaçıran Alıncak'tan İlbilge sayesinde bilgi toplayan Ertuğrul oğlu Osman'ın yerini bulur.
Bulunduğunda Şaman tarafından zehirlenmiş olan Osman babası tarafından kurtarılacak. Hanlı
pazarda Ertuğrul'a tuzak kuran Alıncak'ın hain planı Ertuğrul tarafından fark edilir. Ertuğrul Bey
hain tuzağı önceden fark eder. Alıncak'ın ise Osman'ın kurtarıldığından henüz haberi yoktur. Elinde koz kalmayan Alıncak ve adamları köşeye sıkışmış bir halde Hanlı Pazar'da anlaşmaya tutuşmak zorunda kalır.
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Kaynak: DailyMotion.com