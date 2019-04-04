Diriliş Ertuğrul 143.bölüm Tanıtım

Diriliş Ertuğrul
bu akşam son bölümü ile ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul gerilimin, heyecanın yükseldiği son bölümde; Alıncak, Ertuğrul'un elinde... Ertuğrul'a yeni devlet kurulacağı müjdesi gelirken, Ertuğrul Alıncak'ın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Dragos için de yolun sonu geliyor. Bamsı'yı göçe ikna eden Hafsa Sultan yolda kötü bir sürprizle karşılaşıyor. Uranos'un boğazına pusatını dayayan Ertuğrul, Dragos'un kim olduğunu soruyor. Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanında yaşananlar yeni bölüm için heyecanı arttırdı.
Diriliş Ertuğrul, TV
Kaynak: DailyMotion.com