Diriliş Ertuğrul 150. bölüm izle tek parça (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

TRT 1'in reyting rekortmeni dizi Diriliş Ertuğrul 150. bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren seyircileri tarafından çok sevildi. Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey ilk başta ailesiyle daha sonra halkıyla vedalaşarak obadan ayrıldı ve obayı Osman'a bıraktı. Peki Diriliş Ertuğrul sezon finali mi final mi yaptı? Diriliş Ertuğrul 150. bölüm neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul son bölümü izle!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİ Mİ FİNAL Mİ YAPTI?

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul sezon finali yaptı. Diriliş Ertuğrul sezon final bölümünün ardından Ertuğrul'un oğlu olan Osman Gazi dönemi başlayacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Yeni versiyonu olarak Diriliş Osman dizisi 2019 yılı Ekim veya Kasım ayında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. Dizide Osman Gazi karakterini ise oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMÜ İZLE!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. BÖLÜM NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul son bölümünde Ertuğrul Bey, Berkehan'ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekildi. Kurulacak her türlü oyuna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar, Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirdi. Artıkbuka'yı öldürecekleri sıra o yine kaçmayı başardı.

Diriliş Ertuğrul 150. bölümde Sırma, Umuroğlu obasında hileyle oba beylerini kendi tarafına çekti. Taşkın Bey'i oba beyi olarak seçtirdi ve onun evlenme teklifini kabul etti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu fark eden İlbilge, Gündoğdu Bey'den yardım istedi. Kurulan oyunu bozup Taşkın Bey'i etkisiz hale getirdiler.

Diriliş Ertuğrul sezon finalinde Ertuğrul Bey, Berke Han'a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu'da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek için onun yanına gitti. Ertuğrul Bey, daha sonra haini deşifre etti.

Diriliş Ertuğrul 150. son bölümde Umur obasındaSırma ve Taşkın beyin çevirdiği işler ve kirli ortaklıkları ortaya çıktı. Taşkın Bey'in cezası kesildi. Ertuğrul Bey Osman'a obayı bırakarak belki bir daha dönemeyecekleri bir sefere çıktı ve böylelikle Diriliş Ertuğrul sezon finali yapmış bulundu.