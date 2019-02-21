TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 136. bölümü dün akşam yayınlandı. Moğol komutanı Alıncak ile Beybolat arasında geçen diyalog ise diziye damgasını vurdu.

İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Her bölümü ayrı bir heyecan olan Diriliş Ertuğrul'da Moğol komutanı Alıncak ile Beybolat arasında geçen diyalog ise izleyenleri derinden sarstı.

Diriliş Ertuğrul'a, Beybolat ve Moğol Komutanı Alıncak'ın Diyoloğu Damga Vurdu">

BEYBOLAT ÇİLEDEN ÇIKTI

Moğol komutanı Alıncak'ın Müslümanları tamamen kendine bağlamak için dinlerinden vazgeçirme düşüncesi, Beybolat'ı çileden çıkardı.

Diriliş Ertuğrul'a, Beybolat ve Moğol Komutanı Alıncak'ın Diyoloğu Damga Vurdu">

DİZİYE DAMGA VURDU

Beybolat, Moğol komutanına, "Nice senedir Müslümanlarla cenk edersin, lakin onları hiç tanımamışsın. Düşmana teslim olmaktansa şehadeti şerbet diye içen bir ahaliye dinini nasıl terkettirirsin" cevabı, diziye damga vurdu.