21 Şubat 2019, 15:27
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Diriliş Ertuğrul'a, Beybolat ve Moğol Komutanı Alıncak'ın Diyoloğu Damga Vurdu

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'da, Moğol komutanı Alıncak ile Beybolat arasında geçen diyalog diziye damga vurdu.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 136. bölümü dün akşam yayınlandı. Moğol komutanı Alıncak ile Beybolat arasında geçen diyalog ise diziye damgasını vurdu.

İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Her bölümü ayrı bir heyecan olan Diriliş Ertuğrul'da Moğol komutanı Alıncak ile Beybolat arasında geçen diyalog ise izleyenleri derinden sarstı.

Diriliş Ertuğrul'a, Beybolat ve Moğol Komutanı Alıncak'ın Diyoloğu Damga Vurdu">

BEYBOLAT ÇİLEDEN ÇIKTI

Moğol komutanı Alıncak'ın Müslümanları tamamen kendine bağlamak için dinlerinden vazgeçirme düşüncesi, Beybolat'ı çileden çıkardı.

Diriliş Ertuğrul'a, Beybolat ve Moğol Komutanı Alıncak'ın Diyoloğu Damga Vurdu">

DİZİYE DAMGA VURDU

Beybolat, Moğol komutanına, "Nice senedir Müslümanlarla cenk edersin, lakin onları hiç tanımamışsın. Düşmana teslim olmaktansa şehadeti şerbet diye içen bir ahaliye dinini nasıl terkettirirsin" cevabı, diziye damga vurdu.

Diriliş Ertuğrul, Magazin


YORUMLAR (22)
NAKRE: Umur oğulları Çobanoğullarinin bir koluydu. Umur oğulları kırım i Rumlardan alınca Selçuklu vergi toplama yetkisi vermiştir kendilerine. Umurda kayı Ertuğrul da. İkisi dostça yaşamışlardır.koyunhisar savaşı örnek
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BOMBOŞ: Milletin bin yıl önceki savaşlarla mutlu olduğu bir dizi
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CELALI: BIZIM MILLETI COK GOZUNUZDE BUYUTMEYIN LAN COK IYI OLSAK BUGUN SURUNMEZDIK
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MEMLEKETİM: Akici dizi. Tarihden bahsedenler önce sizler arastirin tarihi. En azandin ailecek izlenebiliyor. Birakin yeni yetisme züppeler yalnisiyla dogrusuyla bu sekilde bilsin ki biraz ceki düzen versinler kendilerine. Gavura özene özene ar, namus seref, hasiyet, haya kalmadi genc nesilde.
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CELALI: Mogollar o zaman sildi supurdu turkleri esir aldi ama gel gelelim Dirilise ahahah :D
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