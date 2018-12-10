Diriliş Ertuğrul'da Sürpriz Gelişme

Türkiye'nin rekorlar kıran lider dizisinde, Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun hatunu Selcan Hatun karakteriyle tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen ismi Didem Balçın, bu hafta yeni bölümden itibaren diziye kaldığı yerden geri dönüyor.

Dizinin birinci ve ikinci sezonunda Selcan Hatun karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Didem Balçın, cevval ve gözü açık kadın kimliğiyle Kayı obasına geri dönerek izleyiciyi ekrana kitlemeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin en çok izlenen, dünyada 85 ülkeyi aşan 3 milyar izleyici kitlesine sahip, yapımcı ve senaristliği Mehmet Bozdağ imzası taşıyan Diriliş Ertuğrul dizisinde, bu hafta çarpıcı bir gelişme izleyicileri bekliyor. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun hatunu Selcan, beyi Moğollarla mücadele etmek için kardeşleriyle beraber dağa çekilince, çocukları ve obasını alıp Kayı'ya geliyor.