TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'dan ekonomiye büyük katkı. Fenomen dizi 1 milyarı aşkın izlenme sayesinde Körfez ile yapılan e-ihracat rakamları artış gösterdi.

TALEBİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYOR

Girişimci Eyüp Kerem'in ortakları, Selamet Arslan ve Ahmet Arslan ile beraber kurduğu Bazarea, Türkiye'den Arap coğrafyasında bulunan 200 milyon e-ticaret kullanıcısının, Diriliş Ertuğrul'un şapkası, tespihi, yüzükleri ve aksesuarları ile baklava, lokum ve Türk kahvesi talebini karşılamakta zorlanıyor.

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MİKRO-İHRACATA ODAKLANDILAR

Bazarea Kurucu Ortağı Eyüp Kerem, İrlanda'da eğitim aldığı sırada toplumun tüm kesimlerinin e-ticarete adapte olduğunu görmesinin ardından Türkiye'den Körfez'e Türk markalarını ulaştırma konusuna, mikro-ihracata odaklandığını söyledi.

Diriliş Ertuğrul'dan Büyük Başarı! İhracatı Arttırdı"class="medium-insert-image-active">

ÜRÜNLERE İNANILMAZ İLGİ VAR

Orta Doğu'da bulunan e-ticaret kullanıcılarının Türkiye'nin kültürel değerlerine diğer coğrafyalardan daha fazla ilgi duyduğunu anlatan Kerem, "Türkiye'nin bir şahsına münhasır bir marka değeri var. Özellikle kültürümüzden beslenen belli ürünlere inanılmaz bir ilgi söz konusu. Biz Bazarea olarak Türk gastronomisi, Türk mutfağı, kozmetik ve Türk aksesuar ürünleri ile Körfez pazarına giriş yaptık." diye konuştu.

"BEKLEDİĞİMİZİN 3 KATI BİR TALEPLE KARŞILAŞTIK"

"Bazarea Türk markalı ürünleri, yurt dışına mikro ihracat kapsamında sunan bir platform. İnsanlar yurt dışından rahatlıkla girip çok kısa sürede alışverişlerini yapıp, 3-5 gün içinde ürünlerini kapılarına teslim alabilecekleri bir e-ticaret platformu. Platformu kuralı henüz 2 ay oldu. Beklediğimizin 3 katı bir taleple karşılaştık.

OPERASYONLARIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ

e-ihracat alanında Türkiye'de büyük bir boşluğun olduğunu biliyorduk ve onun için buna odaklandık ama iki aylık bir sürede beklentimizin 3 katı bir talebi de beklemiyorduk. Geldiğimiz noktada operasyonlarımızı güçlendirerek ve kategorilerimizi genişleterek dünyaya Türk markalarını ihraç etmeye devam edeceğiz."

ÖZELLİKLE DİRİLİŞ ERTUĞRUL' A BÜYÜK İLGİ VAR

Türk ürünlerine en fazla talebin Suudi Arabistan'dan geldiğini aktaran Eyüp Kerem, 32 milyon nüfusa sahip ülkede 10 milyon civarında e-ticaret kullanıcısının bulunduğunu söyledi. Kerem: " Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine müthiş bir ilgi var. Bizim platformumuzda en çok baklava, lokum ilgi görüyor. Özellikle TRT'nin yaptığı dizilerimizin Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit'in lisanslı ürünlerini de satıyoruz web sitemizde ve mobil uygulamamızda. Buna da çok yoğun bir talep var." dedi.