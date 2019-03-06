Diriliş Ertuğrul Dizisinin 138. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Ertuğrul attığı adımları bin yıl sonrasını düşünerek atacağını söylüyor. Beybolat zor durumda kalıyor. Ertuğrul düşmanlarına göz açtırmıyor.Yeni fragman Ertuğrul'un "Zırhımız iman! Pusatımız adalet! Hedefimiz Nizam-ı Alemdir!" sözleri ile bitiyor. İşte Diriliş Ertuğrul dizisinin 138. bölüm 2. fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNİN 137. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sırma, Selcan'ı öldürmek için hançerini çekiyor, Selcan kendini savunurken Sırma'yı yaralıyor. Olaydan sonra Sırma'nın durumu iyi değil. İlbilge Selcan'ı almaya geliyor. Hayme Ana Selcan'ın yaptığının başına büyük bela açacağını söylüyor. Ama İlbilge'nin onu götürmesine izin verirken de onu kimseye yem etmeyeceklerini söylüyor.

Selcan tutsak edilmek üzere götürülüyor. Osman ile Gündüz Selcan'ın götürüldüğünü görünce yanına koşuyorlar. Selcan için karar verilene kadar tutsak edileceğini öğreniyorlar. Emrin İlbilge'den geldiğini duyan Osman daha da öfkeleniyor. Gündüz Selcan'a destek konuşması yapıyor. Osman İlbilge'ye hesap soruyor ama İlbilge törenin böyle olduğunu anlatıyor.