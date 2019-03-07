Diriliş Ertuğrul Dizisinin 139. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin 139. bölümünde Ertuğrul'u zor anlar bekliyor. Hem Alıncak'ın tehditleri hem de Albastı'nın gizli emelleri herkesi tedirgin eder. Hatta intikam yeminleri edilir. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin 139. bölümüne dair ipuçları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNİN 138. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hülagü Han'ın Sultan Keykavus'u idam ederek Türk obalarına gözdağı vermek istemesi üzerine komutan Alıncak onu Hülagü Han'a götürerek gözüne girmeyi amaçlıyordu. Ertuğrul Bey ise bu planı bozarak Sultan Keykavus'u kaçırıp, Komutan Alıncak'a büyük bir darbe vurmuştu. Komutan Alıncak, Ertuğrul Bey'den şüphelenip Kayı obasını bassa da Ertuğrul Bey Moğollar'ın arasına soktuğu gizli casusu Mergen sayesinde, Sultan'ı Berke Han'ın kaçırdığına inandırmıştı Selcan'ın kendisine attığı tokadı sindiremeyen Sırma, Selcan'a hançerle saldırmış fakat kendini savunmaya çalışan Selcan, Sırmay'ı yaralamıştı.

ERTUĞRUL BEY YENİ BİR HAMLE YAPTI

Bu olayı öğrenen Beybolat Bey, sinirinden deliye dönmüş, yargısız infaz yaparak Selcan'a kırbaç cezası vermek istemişti. Ertuğrul Bey ise son anda yetişip bu duruma engel olup Selcan'ı yeniden adil bir şekilde yargılayıp İlbilge'nin verdiği ifadeyle de suçsuz olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ertuğrul Bey, Alıncak'a Moğollardan çalınan altınları verme sözüyle obasını geri almıştı. Alıncak'ın amacı ise altınları aldıktan sonra Ertuğrul Bey'i öldürmekti. Ertuğrul Bey bu oyunu anlayıp Komutan Alıncak'a yeni bir hamle yapmış ve onlardan kaçırdığı Sultan Keykavus'u onlara teslim edeceğini söylemişti. Komutan Alıncak da tüm itibarı bu meseleye bağlı olduğu için bu durumu mecburen kabul etmişti.