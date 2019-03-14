Diriliş Ertuğrul Dizisinin 140. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Mergen kaçırılmış ve Ertuğrul Bey, düşmanlarının peşine düşmüştür. Daha bir daha bağlı halde düşmanın üstüne gitmeye karar vermiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin 140. bölümüne dair ipuçları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Alıncak'ın karşısına çıkan Ertuğrul Bey, Sultan Keykavus'u ona teslim edeceğini söyleyerek ağabeyi Gündoğdu'nun effedilmesini ve altınların izini sürmeyi bırakmasını istemişti. Olası bir başarısızlıkta Hülagü Han'ın gazabından korkan Komutan Alıncak, bu şartları Kabul etmiş gibi gözükmüştü. Ertuğrul beyin işaret ettiği yerden Sultan Keykavus'u almaya giden Moğollar'ı bir sürpriz beklemekteydi... Olayları dışarıdan izleyen Dragos, eski sultanı tanımış ve onu kaçırmak için moğol askerlerini öldürmüştü.

SÜLEYMAN'A TUZAK KURULMUŞTUR

Moğollar'a yardıma gelen Beybolat ve askerleri Dragos'un adamlarıyla uğraşırken Turgut, Bamsı ve Alpler Sultan Keykavus'u kaçırmış Beybolat'ın baş alpı Yınal'ı ve Komutan Alıncak'ın baş nökeri Subutay'ı öldürmüştü Tüm bu olaylar sırasında Ertuğrul Bey ve alpları Söğüt'e çıkarma yapmış ve uç beyliğinin merkezini geri almıştı. Ertuğrul Bey ve Dragos cephesinde bunlar yaşanırken gönülsüzce af beratı vermek zorunda kalan ve altınların peşini bırakacağına dair Ertuğrul Beye söz veren Alıncak, Beybolat'la başbaşa vererek başka bir plan yapmıştı. Af beratının Gündoğdu'ya ulaşmaması için bu beratı babasına götüren Süleyman'a tuzak kurulmuştu. Beybolat'ın adamları tarafından mağaraya götürülen Süleyman'ın durumu endişe vericiydi…