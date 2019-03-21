Diriliş Ertuğrul Dizisinin 141. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümünde Turgut Bey'in geç kalması Ertuğrul Bey'e mağlubiyete malolacaktır. Ertuğrul Bey ise adaleti uygulamak ile yükümlüdür. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin 141. bölümüne dair ipuçları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey Alıncak'la yaptığı pazarlık sonucu abisi Gündoğdu'nun affedilmesini istemiş ve başarılıda olmuştu. Af mektubunu Babası Gündoğdu'ya ulaştırmak üzere yola çıkan Süleyman'ın yolunu kesen Beybolat onu yakalamış ve işkence ederek öldürmüştü. Devriye alpları Süleyman'ın atını ve atın heybesindeki mektubu bulmuş ve Süleyman'ın kaçırıldığını anlamıştı.

Bunun üzerine Ertuğrul ve alplerı Süleyman'ı bulmak üzere yola çıkmıştı. Ertuğrul Bey, türlü oyunlarla elinden alınan obasını ve ardından Söğüt'ü, pusatıyla geri almış Beybolat ise bu durum karşısında öfkeden deliye dönmüştü. Buna karşılık Bamsı ve ailesinin içine nifak sokarak Kayı obasını karıştırmak için yeni bir hamle başlatmıştı.