Diriliş Ertuğrul Dizisinin 142. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümünde, Ertuğrul Bey, Alaiye kalesinin alametini açıklarken yeni dönemin habercisi oldu. İşte, Diriliş Ertuğrul dizisinin 142. bölümüne dair ipuçları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, Mergen'in Alıncak tarafından yakalandığını öğrenir ve hem Mergen'i kurtarmak hem de Alıncak ve Beybolat'ı bulup yeğeni Süleyman'ın intikamını almak ister. Dragos üzerinden bir oyun kurarak Alıncak'a ulaşmak isteyen Ertuğrul Bey, daha önce Hülagü Han tarafından gönderilmiş gerçek bir buyruğu Uranos'a vererek onlara iş birliği teklif eder ve buyruğu Alıncak'a götürmesini ister. Bunun karşılığında da Moğollara karşı kalelerini koruyacağını söyler.

ERTUĞRUL ALINCAK VE ALBASTI'YI BULDU

Uranos buyrukla birlikte Alıncak'a giderken Ertuğrul Bey ve Alpleri gizlenerek Alıncak ve Albastı'yı bulur. Mergen'i ellerinden kurtarır fakat Gündüz yaralanır.Dragos elindeki tüm fırsatları kaçırıp çaresiz bir şekilde beklerken yeni bir oyun kurmak ister. Beybolat'ı takip ederek onu gizli bir mahzen de kıstırır ve gerçek Dragos'un kendisi olduğunu açıklar. Babasını Ertuğrul Bey'in öldürdüğünü söyleyerek kışkırtır ve işbirliği teklif eder. Bu görüşmeden yeni bir şer ittifakı oluşur.Oba da Beybolat'ın emriyle Hafsa ve Selcan'ın arasında nifak tohumları eken Sırma yavaş yavaş kurduğu oyunun neticelerini alır. Selcan ve Hafsa'nın Sırma'nın kurduğu oyun sonucu kavga etmesi obada gerilimi arttırır.