Diriliş Ertuğrul dizisi Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı ve son bölümüyle yine nefesleri kesti. Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümünde neler oldu? Diriliş Ertuğrul dizisinin 143. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yeğeninin katili Albastı'yı yakalamaya çalışan Ertuğrul, Bamsı yüzünden Alıncak ile Albastı'yı yakalayamaz. Hafza, Bamsı ile Kayı'dan gitmek istese de Bamsı ayrılmak istemez. Sırma'nın dolduruşa getirmesi yüzünden Hafza, kocasına gözden çıkarıldıklarını anlatır ve başka bir obaya ya da Nikea'ya gitmek ister.

ERTUĞRUL ALBASTI'YI BULABİLECEK Mİ?

Ertuğrul sonunda Alıncak'ı tuzağa düşürür ve kozlarını paylaşırlar. Ertuğrul, Alıncak'tan Albastı'nın yerini öğrenmeye çalışır. Dragos ise Zangoç kılığında Ertuğrul ile birlikteymiş gibi görünür. Zangoç ile Albastı bir ortaklığa gider ve Alıncak'ı Ertuğrul'un tuzağına sürüklerler. Böylece Ertuğrul Alıncak'ı öldürebilecektir. Albastı'nın Kayı Obası'na saldırması da planlar arasında. Ancak hiçbir şey planlandığı gibi gitmez.

Alıncak'ın ardından Dragos ile Albastı'nın peşine düşen Ertuğrul, Zangoç'un zindana atılmasını ister. Zangoç, Albastı ile Dragos ile anlaştığı sırada zindana atılır.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNİN 143. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamı ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, 142. Bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kitledi. Son bölümüyle nefesleri kesen ve heyecanla beklenen Diriliş Ertuğrul dizisinin 143. bölüm fragmanı yayınlandı.