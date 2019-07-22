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'Diriliş Ertuğrul' dizisinin sahnelerini aratmayan davet videosu

Bayburt'ta bu yıl 25. si düzenlenecek olan Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerine, 'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki sahneleri aratmayan görüntülerle video klip çekilerek davette bulunuldu.

22.07.2019 10:47
Bayburt'ta bu yıl 25. si düzenlenecek olan Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerine, 'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki sahneleri aratmayan görüntülerle video klip çekilerek davette bulunuldu.

Bu sene 22 - 28 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dede Korkut Şölenleri vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeniden 1 haftaya çıkarıldı. Bugün başlayan şölen öncesinde Bayburt Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla 'Toy Gününe Davet' videosu çekildi. Beğeni toplayan video Bayburt'taki resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılarak halka davet çağrısı yapıldı.

Öte yandan bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu.

Bu yıl 7 gün sürecek şölen, 22 Temmuz Pazartesi günü Masat köyünde bulunan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle başlayarak, 28 Temmuz Pazar günü ise Aydıntepe Yaylası'ndaki konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek.

Konser ve havai fişek gösterilerinin de yer alacağı şölenlerde, Bayburt'un yanı sıra yurt içi ve yurt dışından halk oyunları ekipleri gösteri sergileyecek.

Şölenler kapsamında, başta Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) Başkanı Yahya Akengin olmak üzere ülke genelinden ve Türk dünyasından önemli isimler Bayburt'ta ağırlanacak.

Dede Korkut'un UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası listesine alınmasıyla daha da önem kazanan ve birçok sosyal ve kültürel etkinliğin de yapılacağı şölende, şiir dinletileri, ikramiyeli şölen balonlarının uçurulması, çalıştay, resim sergileri, sempozyum, yüzme ve cirit müsabakaları da gerçekleştirilecek. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Dede Korkut, Bayburt, Güncel

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