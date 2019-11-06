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Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kesti

Bursa'ya çağ döner ustası Ahmet Bektaş'ın daveti üzerine gelen Diriliş Ertuğrul oyuncusu Yücel Tok, döneri kılıçla kesti.

06.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:55 Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kesti
Bursa'ya çağ döner ustası Ahmet Bektaş'ın daveti üzerine gelen Diriliş Ertuğrul oyuncusu Yücel Tok, döneri kılıçla kesti.

Bursa Kent Ormanı'nda düzenlenen bir etkinliğe katılan Diriliş Ertuğrul oyuncusu Yücel Tok, ustanın bıçakla döneri kestiğini görüp 'o döner öyle mi kesilir' diyerek belinden kılıcını çıkarttı ve çağ döneri kılıçla kesti. Döneri büyük bir ustalıkla kesen Tok, etkinliğe katılanlardan tam not aldı. Etkinliğe Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da katıldı. Diriliş Ertuğrul oyuncusunun kılıçla kestiği çağ döneri etkinliğe katılanlar afiyetle yedi. - BURSA

Diriliş Ertuğrul, Ahmet Bektaş, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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