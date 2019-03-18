18 Mart 2019, 11:57
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Diriliş Ertuğrul'un Kadrosuna Katılacak Olan Burak Özçivit, Rolüne Sıkı Şekilde Hazırlanıyor

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman'da oynayacak olan Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor.

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit'in rol alıp almayacağı, dizinin hayranları için uzun süredir merak konusu olmuş, dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve Diriliş Osman dizisiyle ilgili açıklama yapmıştı. Özçivit rolü için elinden gelen gayreti gösteriyor.

OSMANLI TARİHİ HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİ ALIYOR

Yeni sezonda 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin kadrosuna katılacak olan Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün de İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni gezip Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Magazin


YORUMLAR (13)
KAREMURAT: Adama şans vermeden gömmek bizde adettir.Unutmayın ki Engin Altan da diziyi istemeye istemeye kabul etti....
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MALATYALI: FASA FiSO FiLiMLERiN FASA FiSO ADAMLARI. BURAK VE ENGiN ALTAN YANi ÇERÇÖP
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BEYZALİ: sanatçılarımıza güven vermeliyiz bir dizi çok uzun soluklu olacaksa aynı kişi birkaç karakteri oynaması doğru olmaz unutmamalıyız ki o rolü kime verirseniz verin o rolün manevi değeri ile sanatçı rolü oynamaz rol sanatçıyı oynatır
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ADSIZ: oyuncu olmadığı için tek başına bişey yapamadığı için böyle rollerde oyuncuların yanında işi götürüyor.
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BEY OĞUL: TEK İZLEDİM DİZİ BUYDU DESENE ARTIK ÖMRÜ DOLDU YAZIK ÇOK YAZIK
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