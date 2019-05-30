30.05.2019 11:50
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Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı yeni sezonda yapılacak değişimleri açıkladı

Reytinlerde birinci sırayı kimseye kaptırmayan Diriliş Ertuğrul, 150'inci bölümüyle sezon finali yaptı. Dizisinin yapımcısı, önümüzdeki sezon nasıl bir değişime gidileceğini açıkladı.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul sezon finali yaptı. Diriliş Ertuğrul sezon final bölümünün ardından Ertuğrul'un oğlu olan Osman Gazi dönemi başlayacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizinin devamında Engin Altan Düzyatan'ın yer alacağı ise merak konusu oldu.

YAPIMCI İLK KEZ AÇIKLADI

Yeni sezonda Burak Özçivit ile anlaşan dizinin yapımcıları ise, merak edilenler hakkında ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz sezon başında dizinin Diriliş Osman adı altında devam edeceği konusunda ortaya çıkan spekülasyonlar, Yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından açığa kavuşturulmuştu. Diriliş Ertuğrul"un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

AYNI KAREDE YER ALMAYACAKLAR

Engin Altan Düzyatan ile Burak Özçivit karşılaşacak mı?: Dizi, "Diriliş Ertuğrul"un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğü "Diriliş Ertuğrul"da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak.

BAŞKA BİR OYUNCU CANLANDIRACAK

"Diriliş Osman"da Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek.

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı yeni sezonda yapılacak değişimleri açıkladı Osman Gazi, Burak Özçivit, Engin Altan Düzyatan, Magazin


YORUMLAR (17)
BELGESEL-DİZİ FARKI: ArkadaşlarEleştirilere bakıyorumda, diziyi bir kere bile izlemeyen biri olarak bile tuhafıma gidiyor. Tarihi başka anlatmıs!!! Yalan Tarih !!! Gerek tarih dizileri, gerek birilerinin hayatını anlatan filmler vb. yapılar birebir aynı olamaz ki zaten. İlgi çekmek için, heyecan katmak için değişiklikler hep olmuştur olacaktır sahnelerde. Heee tarih isteyen varsa illa, belgeseller var, tarih kitapları var, tarihçilerin sunumları var. Oralardan da izlenebilir. Ama dizi bu. . Saygılarımla
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CORUMLU: hayırlısı olsun yeni sezonda ama bana sorsalar bence osmanı Engin Altan Düzyatan oynasa dahada ıyı olur cünkü kendisi bu diziye cok yakşıyor artık bütünleşti Engin Bey bu Diziyle ama cıkarsa diziden daha tadı kalmaz gibi sayın Bozdag bence yine bir düşün. tabi Engin bey de isterse. . . .
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XXX: Son sezon çok kötüydü. Resmen saçmaladılar. Kendini zeki zanneden yapımcı senaryoyu aktifleştirirsen iyi olabilir.
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BASTONLU İSMET: bu dizilerden uzak durun,şayet ülkenizi seviyorsanız.yalan dolan tarih olamaz.
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