Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı yeni sezonda yapılacak değişimleri açıkladı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul sezon finali yaptı. Diriliş Ertuğrul sezon final bölümünün ardından Ertuğrul'un oğlu olan Osman Gazi dönemi başlayacak. Kayı boyunu anlatarak başlanan hikayede Osman Gazi'nin gerçek hayatı çekilecek. Dizinin devamında Engin Altan Düzyatan'ın yer alacağı ise merak konusu oldu.

YAPIMCI İLK KEZ AÇIKLADI

Yeni sezonda Burak Özçivit ile anlaşan dizinin yapımcıları ise, merak edilenler hakkında ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz sezon başında dizinin Diriliş Osman adı altında devam edeceği konusunda ortaya çıkan spekülasyonlar, Yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından açığa kavuşturulmuştu. Diriliş Ertuğrul"un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

AYNI KAREDE YER ALMAYACAKLAR

Engin Altan Düzyatan ile Burak Özçivit karşılaşacak mı?: Dizi, "Diriliş Ertuğrul"un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğü "Diriliş Ertuğrul"da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak.

BAŞKA BİR OYUNCU CANLANDIRACAK

"Diriliş Osman"da Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek.