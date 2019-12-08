Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından yeni proje: Celâleddin Harezmşah

"Diriliş Ertuğrul" ve "Kut'ül Amâre"nin ardından "Kuruluş Osman" dizisine imza atan yapımcı Mehmet Bozdağ yine dev bir tarihi prodüksiyonu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

CELÂLEDDİN HAREZMŞAH DİZİSİ ÇEKİLECEK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bozdağ'ın Riva'da kurduğu dev plato bu kez uluslararası bir yapıma ev sahipliği yapacak. 20 Aralık'ta seyirciyle buluşacak olan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" isimli sinema filmini çeken Bozdağ, bu kez Özbekistan için Celâleddin Harezmşah'ın hikâyesini dizi filme aktaracak.

BAŞROL OYUNCUSU BELLİ OLDU

İlk etapta 60'şar dakikadan oluşan 13 bölümünün çekilmesi planlanan dizide Celaleddin Harezmşah'ı Emre Kıvılcım canlandıracak. Hakan Şahin'in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Oğuzhan Yarımay, Cemal Hünal, Levent Özdilek, Javohir Zokirov, Ali Sinan Demir, Yulduz Rajabova, Shahzoda Matchanova ve Alisher Uzakov rol alacak.