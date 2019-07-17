17.07.2019 09:41
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Diriliş'in Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi belli oldu

Reyting rekortmeni Diriliş'in Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın rol alacağı dizisi ve kanalı belli oldu.

Türk dizi tarihine damga vuran yapımlardan olan ve her bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyen Diriliş Ertuğrul, TRT 1 ekranlarında 2 sezon devam eden dizi unutulmaz bir finalle ekranlara veda etmişti.

GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRDİ

Diziyle birlikte efsaneleşen başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, dizinin bitmesiyle art arda gelen film ve dizi tekliflerini değerlendirdi ve yine bir dönem dizisinde karar kıldı.

DÖNEM DİZİSİYLE EKRANLARA GELECEK

Başarılı oyuncunun yeni kanalı yeni sezonda Fox ekranları olacak. Kurşun adında bir dönem dizisi ile yeniden ekrana gelmeye hazırlanan Düzyatan'ın yer alacağı diziyi kaleme alan isim ise Kerem Deren olacak.

SAVCIYI CANLANDIRACAK

Most Yapım imzalı Kurşun dizisinde Engin Altan Düzyatan, Orhan Kurşun adında bir savcıyı oynayacak. Engin Altan Düzyatan'ın yeni sezonda Fox Tv'de ekrana gelecek Most Yapım imzalı dönem dizisiiçin prensipte anlaştığı iddia edildi.

Diriliş'in Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi belli oldu
Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul, Magazin

YORUMLAR (34)
YARGIÇ: Seni seven kitle, fox izlemez, sevmez, vakit varken vazgeç. Reyting yapmasanda paranı verirler, zira onların derdi çok farklı. Türk milleti filmde olsa seni böyle sevdi, herşey para olmamalı!!!
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ALİ: bi taraftan hamtan anlatıp diğer tarafta faiz reklamı oynayanlara ne denir. eski sanatçılar reklam para için kişiliklerinden ödün vermedir
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YUSUF: senı bagrına basan bu kıtle senı bagrından atmayıda bılır. sonucta bır oyuncusun en ıyı teklıfı verene gıdersın! sahsem ızlemem! gıttıgın yolun acık olsun
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NİHAT SALTIK: İzlenmez bence şahsen ben izlemem
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10 0
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KENAN: Sana yakışmaz engin
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RÜZGAR: Senin gibi artk kişileşmiş bir sevgili oyuncunun bu düzenbaz kanalda rol almandan üzüntü elbet duyarız Lakin karar senin yapıcak bişi yok beyim
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79 21
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FIRTINA: VAY BE. ASLINDA TRT KÜRÇE DE ÇIKMASI LAZIMDI DEĞİL Mİ? MALUM OSMAN ÖCALAN BEYFENDİLER(!) O KANALDA ÇIKTILAR. PARDON YOKSA O FOX TV DE Mİ ÇIKMIŞTI.
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14 9
EE: adam ekmeğine bakıyor siz hala rüya aleminde yaşıyorsunuz havalandırın arada
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19 14
RÜZGARIN OĞLU: ekmeğini sen mi verecen adamın, biz bu adamı bekarlığa veda filmlerinde sevdik sonradan böyle kılıç falan kuşandı
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15 10
GERÇEKLERİ KONUŞAN ÜLKÜCÜ: bunlar para neredeyse oraya yelken kırar. . . beyim dediğin adam daha 2 sene önce esrardan yakalandı, aç araştır. . . osmanlı rolünde oynadı diye gerçek hayatta da mı osmanlı olacağınıu sandın ilkokul mezunu seni
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30 4
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