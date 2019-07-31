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Diriliş'in yapımcısından yeni proje müjdesi! Hayranlarından hem destek hem uyarı mesajı geldi

TRT1'in reytinglere damga vuran dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni proje müjdesiyle hayranlarını heyecanlandırdı.

31.07.2019 13:33
Diriliş'in yapımcısından yeni proje müjdesi! Hayranlarından hem destek hem uyarı mesajı geldi

Diriliş: Ertuğrul ve Diriliş Osman dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından önümüzdeki günlerde çekimlere başlanacak olan yeni filminin mini tanıtımını yaptı.

"YENİ FİLMİMİZ"

Diriliş dizisiyledizisiyle büyük başarı elde eden ünlü yapımcı, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin senaryosunu paylaşarak, "Yeni filmimiz... Sefer bizden zafer Allah'tan!" diyerek çekimlere start verdi.

"TÜRKLER GELİYOR"

Mehmet Bozdağ'ın paylaşımına göre 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini Kamil Aydın yönetecek. Projenin tasarımını üstlenen Bozdağ'ın senaryosunu Atilla Engin'le birlikte kaleme aldığı yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

HAYRANLARINDAN UFAK BİR UYARI

Haberi duyuran Mehmet Bozdağ'ın paylaşımına, Diriliş hayranlarından mesaj yağdı. Sosyal medya kullanıcıları filmden dolayı Diriliş Osman'ın çekimlerini aksatmaması için yapımcıya ufak uyarıda bulundu.


Mehmet Bozdağ, Magazin

YORUMLAR (5)
CONİ: Gaz gaz nereye kadar ! ne zaman araba uydu roket vs uretecez ? bugdayi bile disaridan alir olduk !
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NİHAL ATSIZ: yine tarihi gerçekleri çarpıtarak masal anlatacaklar. . . türk tarihi değil arap tarihi anlatıyorlar, türk ırkını küçük düşürüyorlar. . . ümmetçilik değil türkçülük istiyoruz, öztürk mete han, alaaddin keykubat, kürşad gibi türk büyüklerini anlatın. böyle ilkokul seviyesindeki cahil makarnacılara yönelik dizi çekmeyin
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ADS0101: SENİN GİBİ KAFATASI MİLLİYETÇİLERİ OLDUĞU SÜRECE BİR YERE VARAMAYIZ.
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KEMAL ABE: ne gerisekali seyirci var
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3 4
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12345: diriliş ayağına paraları iç ettiniz diriliş dediniz engin ile oluk oluk para aktı.
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