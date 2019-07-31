Diriliş'in yapımcısından yeni proje müjdesi! Hayranlarından hem destek hem uyarı mesajı geldi

Diriliş: Ertuğrul ve Diriliş Osman dizilerinin yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından önümüzdeki günlerde çekimlere başlanacak olan yeni filminin mini tanıtımını yaptı.
"YENİ FİLMİMİZ"
Diriliş dizisiyledizisiyle büyük başarı elde eden ünlü yapımcı, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin senaryosunu paylaşarak, "Yeni filmimiz... Sefer bizden zafer Allah'tan!" diyerek çekimlere start verdi.
"TÜRKLER GELİYOR"
Mehmet Bozdağ'ın paylaşımına göre 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini Kamil Aydın yönetecek. Projenin tasarımını üstlenen Bozdağ'ın senaryosunu Atilla Engin'le birlikte kaleme aldığı yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.
HAYRANLARINDAN UFAK BİR UYARI
Haberi duyuran Mehmet Bozdağ'ın paylaşımına, Diriliş hayranlarından mesaj yağdı. Sosyal medya kullanıcıları filmden dolayı Diriliş Osman'ın çekimlerini aksatmaması için yapımcıya ufak uyarıda bulundu.