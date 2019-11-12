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Diriliş Kampları sonbaharda bir başka güzel

Bayan, 2-Erkek) Gençlik Kampları ziyaretçilere eşsiz bir ortam sunuyor.

12.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:51Diriliş Kampları sonbaharda bir başka güzel
Bayan, 2-Erkek) Gençlik Kampları ziyaretçilere eşsiz bir ortam sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Samanlı Dağları'nın eteklerindeki Aytepe Yaylası'nda inşa ettiği Diriliş (1-Bayan, 2-Erkek) Gençlik Kampları ziyaretçilere eşsiz bir ortam sunmaya devam ediyor. Kocaeli'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Diriliş Gençlik Kampları, sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerine hayran bırakıyor.

Türkiye'nin ödüllü gençlik Projesi Kılavuz Gençlik Modeli'nin önemli ayaklarından olan kamplarda, hayatın bireyselleştirdiği yaşam kültüründen; katılımcı, paylaşımcı, birlik ve beraberlik içinde bir ortam misafirlerle paylaşılıyor. Samanlı Dağları'nın eteklerinde bulunan ve 10 bin dönümlük alana sahip Diriliş Gençlik Kampları, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alırken gelen ziyaretçilere de kartpostallık görüntüler sunuyor.

Doğası ve coğrafi güzellikleriyle oldukça etkileyici olan Diriliş Kampları, son yıllarda birçok ziyaretçiyi ağırladı. Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların yansıması harika görüntüler oluştururken, doğa ile iç içe zaman geçiren misafirler güzel vakit geçirme imkanı yakalıyor. Kamplara gelen ziyaretçiler yürüyüş parkurlarında uzun uzun yürüme imkanı bulurken bölgenin sahip olduğu temiz hava havzası ise misafirler için büyük bir şans oluyor.

Şehir hayatından uzaklaşmak için ilk defa geldikleri Diriliş Gençlik Kamplarını çok beğendiklerini söyleyen ziyaretçiler, doğa ile iç içe güzel vakit geçirme imkanı bulduklarını ifade ettiler. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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